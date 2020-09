Elle Fanning transforma en maquillaje su problema en la piel

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Elle Fanning se sinceró con sus seguidores y compartió unas fotos en donde muestra que padece de eczema y expresó que no es un problema para ella, ya que lo utiliza a su favor.

Día con día, ella comparte con sus seguidores selfies de su rostro y otras fotografías en donde aparece sola o con su mascota, sus seguidores nunca habían notado el problema que tiene, ya que pasa desapercibido.

En los comentarios de dicho post, amigos y fans recalcaron su belleza y muchos agradecieron que fuera ejemplo para otras personas, pues muestra su transparencia como persona al publicar este tipo de fotografías.

Yo sufro de lo mismo y no sabes cuánta pena me da mostrar mi rostro, gracias por ser ejemplo”, “Gracias por no usar filtros, es realmente increíble que te muestres así, haces que uno se sienta mejor, te quiero”, “Me pasa lo mismo, solo que nunca lo había visto a mi favor, aparte te ves preciosa, gracias por ser sincera con nosotros”, le comentaron.