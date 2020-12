Ellen Page, protagonista de 'Juno', anuncia que es transgénero y se llama Elliot

Canadá.- La estrella de ‘Juno’ y ‘Umbrella Academy’ de Netflix, Ellen Page, ahora llamado Elliot Page, anunció que es transgénero.

Mediante redes sociales el productor y actor canadiense dio esta noticia y agradeció el apoyo de todos sus seguidores, amigos y por supuesto, familiares.

Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida… Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo", escribió el actor.