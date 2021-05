Ellie Goulding tiene su mejor debut: ser mamá

Luego de varios éxitos en la música, ahora Ellie Goulding disfruta de uno en su vida privada, ya que debutó como mamá junto a su esposo, Caspar Jopling.

Fue el marido de la cantante británica quien anunció ayer la llegada a través de sus historias de Instagram, donde dijo que el nuevo bebé y la mamá están "sanos y felices".

"Nunca me ocupo de la atención pública que viene con el trabajo de Ellie, pero durante este momento mágico y personal apreciaríamos mucho poder disfrutar de nuestra privacidad. Gracias", escribió Jopling, sin revelar el nombre de su pequeño.

Durante su embarazo, Ellie les dio a sus fans una idea más clara de su vida en las redes sociales, pues aunque rara vez comparte instantáneas y detalles de su matrimonio, ahora sí lo hizo de su periodo de gestación.

La intérprete de "Love Me Like You Do", tema de la película "Cincuenta Sombras de Grey", además de postear imágenes de su vientre, reveló que era adicta a las sardinas y que no podía dejar de comerlas durante su embarazo.

Ellie y Caspar descubrieron que esperaban un hijo durante su primer aniversario de bodas y ella dijo que la noticia fue una sorpresa para ambos.

"Ese no era el plan. La idea de quedar embarazada no parecía que pudiera ser una realidad", compartió Goulding con la revista Vogue hace varias semanas, mientras mostraba su pancita al descubierto.