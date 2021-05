México.- Elliot Page sorprendió en su cuenta de Instagram con una foto en la que luce un abdomen lleno de cuadritos y en la que celebra su primer traje de baño “trans”.

Apenas han pasado unos meses desde que el actor de “Umbrella Academy” decidió revelar al mundo su identidad sexual, pasando de ser Ellen Page a Elliot Page.

Poco a poco el actor que en 2007 interpretó a una chica embarazada en la película "Juno” da detalles de su transformación que incluyó una cirugía para extirpar sus senos en marzo pasado.

A sus 34 años, Elliot se siente más libre que nunca y demostró su seguridad con la foto que también aplaudieron celebridades como Miley Cyrus, quien simplemente le escribió "HOT" ;así como Justin Cornwell, Lena Headey, Genesis Rodríguez, Nina Dobrev, Julianne Moore, entre otras.

Entre los comentarios de los fans destacan la admiración por su bien trabajado abdomen, pues se nota que realiza intensas rutinas de ejercicio.

En una reciente entrevista con Oprah Winfrey, Elliot abrió un poco más su corazón y compartió que su decisión de hacer frente a quién es en realidad, le salvó la vida.

Quería hablar de ello por un par de razones: quería compartir con la gente cuánto ha cambiado mi vida y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de tanta gente", señaló.