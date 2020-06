'Ellos me abrazaban' Fernando del Solar toma fuerza en sus hijos para combatir el cáncer

Ciudad de México.- El conductor argentino, Fernando del Solar, reveló que sus hijos le dieron la fuerza necesaria para combatir el cáncer que le fue diagnosticado hace unos años.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ el conductor recordó el momento en que le fue diagnosticadoun tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos del cuerpo, esto en el año

Así mismo, relató que que sus hijos Paolo y Luciano le dieron la fuerza necesaria para poder combatir la enfermedad, ya que en ese entonces él se encontraba en una situación muy vulnerable.

Recuerdo cuando llegaba de las quimioterapias y les decía, hoy papá no tiene ganas de jugar… y me acuerdo que ellos venían y me cuchearaban, Lucky se ponía atrás, me abrazaba y Paolo se ponía adelante y también me abrazaba, y eso para mí era genial, porque sin decirme nada ellos me daban toda la fuerza", compartió Fernando.