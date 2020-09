Ellos son los actores de ‘Anne with an E’ y sus parejas de la vida real y no lo sabías

Estados Unidos.- ‘Anne with an E’ es una de las series más recomendables de los últimos años. Los fanáticos quedaron enloquecidos con la trama de la producción de CBC y Netflix, pero también encantados con los actores del elenco que interpretaron la historia de la pequeña ‘Anne’. A lo largo de las tres temporadas, miles de espectadores de todas partes del mundo vibraron y se emocionaron.

Pese al éxito que consiguió esta producción canadiense, lamentablemente, ‘Anne with an E’ fue cancelada, dejando enseñanzas hermosas, por lo que los fans siguen luchando y pidiendo una cuarta temporada.

El éxito de la serie ha sido tan grande que los fanáticos han intentado averiguar todo acerca de la producción y, sobre todo, de los integrantes del elenco principal, que tienen a Amybeth Mcnulty, Dalila Bela y Lucas Jade Zumann como protagonistas. ¿Cómo es la situación sentimental de cada uno? En Spoiler te lo contamos.

Dalila Bela, la actriz que interpreta a ‘Diana Barry’ hace poco declaró que es pansexual y que también es conocida por ser un ícono de la comunidad LGBTQ+, se encuentra soltera.

Miranda McKeon, la joven que interpreta a ‘Josie Pye’ tiene un novio que no formó parte de la serie ‘Anne with an E’.

Lucas Jade Zumann: el actor, quien interpreta a ‘Gilbert Blythe’, tiene una relación con Shannon Sullivan, joven con la que está hace varios años y con la que incluso vive.

Amybeth McNulty: la actriz principal de la serie, quien interpreta a ‘Anne’, se encuentra soltera pese a los rumores que la vincularon con Lucas Jade Zumann.

