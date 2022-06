Ellos son los exalumnos que rechazaron ser parte de la Academia XX

México.- La Academia fue uno de los programas que más rating representó para Tv Azteca, y 20 años después, quienes formaron parte de este proyecto regresan a escena, a excepción de 5 exalumnos que decidieron no ser parte.

A este problema, además, se añade el percance de que el equipo de producción de La Academia no consiguió que Adal Ramones, el conductor de temporadas previas, fuera parte del reality puesto que éste, al parecer, no aceptó las condiciones por temas que involucran aspectos económicos y laborales.

Asimismo, una de las dinámicas que intentó integrar el proyecto fue reunir a ex intérpretes de la primera generación, el grupo de ex alumnos que buscó el show, pero al que ellos, hasta el momento, se niegan a volver.

Fue Jorge Carbajal quien reveló quienes son los exalumnos que no quisieron aparecer.

En televisión Azteca las cosas están que arden porque ya viene el programa de 'La Academia, 20 años'... No saben cómo están batallando los productores para poder hacer un buen contenido... La idea es buscar y reunir a todos los participantes de la primera Academia… El problema es que la mayoría les están diciendo que no, que porque tienen grabación, o presentación, o no quieren y los traen que sí que no", comentó el experto.