Conoce a los nominados a los Premios MTV EMA 2021

AM.- Los premios a lo mejor de la música pop, los MTV EMA 2021 ya tiene a sus nominados para la edición de este año.

Después de un año de mantener a la distancia la celebración de estos premios, se confirmó que el 14 de noviembre en Hungría, se realizará la ceremonia de premiación.

Cabe mencionar, que año tras año, se realizan los premios en ciudades de Europa.

Justin Bieber. Foto: Especial

Entre los nominados de este año destacan: Justin Bieber con la mayor cantidad de menciones. El artista consiguió 8 nominaciones debido a su último disco ‘Justice’, uno de los discos más populares del año.

En el segundo sitio, Doja Cat y Lil Nas X, que ambos reciben seis menciones en los MTV EMA.

Doja Cat es una de las nominadas. Foto: Especial

Ed Sheeran con Bad Habits, Olivia Rodrigo con su disco Sour, Taylor Swift, Silk Sonic, The Weeknd con Ariana Grande, Lady Gaga, Imagine Dragons, BTS, Coldplay, Foo Fighters, Kings of Leon y más.

Los fans serán los encargados de tener la batuta final, pues son sus reproducciones las que posicionan a su artista.

Lady Gaga otra de las nominadas. Foto: Especial

Mejor Canción

Doja Cat (featuring SZA) — «Kiss Me More»

Ed Sheeran — «Bad Habits»

Justin Bieber — «Peaches»

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Olivia Rodrigo — «Drivers License»

the Kid Laroi and Justin Bieber – «Stay»

Mejor Video

Doja Cat (featuring SZA) — «Kiss Me More»

Ed Sheeran — «Bad Habits»

Justin Bieber — «Peaches»

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Normani (featuring Cardi B) – «Wild Side»

Taylor Swift – «willow»

Mejor Colaboración

Black Eyed Peas and Shakira — «Girl like Me»

Doja Cat (featuring SZA) — «Kiss Me More»

Lil Nas X and Jack Harlow – «Industry Baby»

the Kid Laroi and Justin Bieber – «Stay»

Silk Sonic — «Leave the Door Open»

The Weeknd and Ariana Grande – «Save Your Tears (Remix)»

Mejor Artista

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor Grupo

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Mejor Artista Nuevo

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

the Kid Laroi

Mejor Artista Pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Mejor Artista Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings of Leon

Måneskin

The Killers

Mejor Artista Alternativo

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

