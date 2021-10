Emi Palazuelos buscar ser como su tío Roberto Palazuelos

CDMX.- Emilia Palazuelos es una pequeña artista multifacética que desde temprana edad ha forjado una exitosa carrera en ballet, música, canto, y quien además forma parte del grupo K’IINS. Es sobrina de Roberto Palazuelos, de quien ha recibido muchos consejos.

En entrevista con AM, la jovencita habló sobre sus sueños, y ser parte de un grupo musical, con el que se le han abierto las puertas.

Quiero motivarlos, influenciarlos a seguir sus sueños, lograr todas sus metas y todo lo que quieren. El ballet fue el que me abrió las puertas a la cantada y a la actuación, y se me fueron abriendo muchas puertas. ¡Fue algo increíble!”, enfatizó

Para ella, es necesario un empoderamiento en los niños, y por eso hay que impulsar su desarrollo en aquellas áreas que más les apasionen.

Un claro ejemplo es el caso de la familia de Emilia, quien la apoyó desde un inicio; primero para que disfrutara de las disciplinas escénicas que más ama y posteriormente en la construcción de una sólida trayectoria.

Llamada cariñosamente por sus padres como ‘Emi’, ella sabe que su pasión y sueños pueden alcanzarse si trabaja arduamente y se enfoca en desarrollar sus habilidades artísticas.

Es una carrera muy padre, y difícil al mismo tiempo, me encanta hacer las cosas que me gustan y se me hace muy divertido las cosas que me gustan hacer”.