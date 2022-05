México.- Tras el gran éxito de la película “CODA”, ganadora del Oscar, Eugenio Derbez apareció en muchos programas de televisión, pero reveló que Televisa le canceló entrevistas de último momento, por lo que cree que lo vetaron, y fue Emilio Azcárraga quien lo sacó de la duda.

Eugenio Derbez expresó que Televisa lo había vetado, y las razones por las que él suponía que lo habían hecho es porque dar entrevistas a TV Azteca o por su postura contra el Tren Maya.

Emilio Azcárraga, presidente de Televisa, sacó a la luz los supuestos motivos del enojo de Derbez contra Televisa. Foto: Instagram

Sin embargo, fue el propio Emilio Azcárraga, CEO de Grupo Televisa, quien a través de su cuenta oficial de Twitter le respondió, y lo hizo utilizando las famosas frases de los personajes creados por Derbez.

"Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista", escribió en un primer mensaje Azcárraga, junto un video de su charla con la conductora Paola Rojas.

En un segundo mensaje en Twitter, Azcárraga publicó un video sobre la nota de Derbez y su participación en la campaña contra el Tren Maya.

"… y nuestra cobertura de Sélvame del Tren… y te mando todo, todo lo que me sobra", luego reveló los motivos por los que según él Derbez está enojado con Televisa.

Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo", agregó.

Tras estos mensajes, usuarios no perdieron la oportunidad de opinar al respecto, y muchos mostraron su apoyo al comediante mexicano.

"Tú y todo el mundo sabemos que te aprovechas de la gente, no haz creado nada. Todo el mundo sabemos que la Familia P. Luche salió de la mente maestra de Eugenio Derbez, de ti no ha salido nada de provecho, Televisa está en decadencia. Y todos sabemos por qué", se lee en un mensaje.

"Parece que las 'frases famosas' de Derbez también son propiedad de Azcárraga y por eso lo está trolleando con las frases?", "Véndele o dale los derechos, el los hizo fue su idea, se los diste a Chespirito, Derbez hará mucho más con ellos que lo que puedan hacer tus, creativos, productores, guionistas etc, vecinos sin Derbez no es lo mismo y así cada proyecto en el que estuvo", "Azcárraga comenta en este rollo por que su televisora va para abajo y ocupa rating, y quiere copiar los pasos del Tío @RicardoBSalinas de estar twitteando para ver si sube algo, pero lo que no sabe es que como el Tío solo hay uno", "Esta comedia cada vez está mejor, primero Derbez se hace la 'vístima' y luego su patrón le jala la oreja jajajajajajaja", fueron algunos de los mensajes.

Otros usuarios le pidieron a Derbez que contestara a las declaraciones del presidente de Televisa, sin embargo, el creador de Ludovico P. Luche, El Lonje Moco y otros personajes lo ignoró y solo se ha dedicado a promover su nueva película "The Valet".