Emilio Osorio dejará la actuación al terminar ¿Qué le pasa a mi familia?

CDMX.- Emilio Osorio dejará los sets de las telenovelas para dedicarse a su carrera como cantante una vez que termine su participación en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”.

En entrevista con AM, el hijo del productor Juan Osorio habló de su personaje de Eduardo Rueda en la telenovela grabada en Guanajuato, que habla sobre el amor de una madre hacia sus hijos.

Su personaje, tomará un giro interesante al superar sus propias expectativas y lo dará todo por demostrar de lo que está hecho.

Emilio se identifica mucho con su personaje no sólo por la edad, sino que va sembrando y poniendo los pies en la tierra con sus proyectos.

Creo que también en el momento en que sabemos en qué le hemos fallado a nuestro papá, o nuestra mamá y valorar el hecho de que los tenemos con nosotros, quererlos, apapacharlos; no hay manera de que no valores cada momento, que el día de mañana que no estén, recordarlo muy bien”. señaló.