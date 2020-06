‘En México no existe el racismo’, tunden a Juanpa Zurita en redes sociales

México.- El famoso influencer Juanpa Zurita compartió un mensaje desde su perfil de Instagram, pero se arrepintió y lo borró. En referencia al asesinato del afroamericano George Floyd, en EE.UU. expresó que el problema racial no existe en México, lo que le valió críticas por parte de internautas.

El joven youtuber opinó en redes sociales sobre el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos y que causó manifestaciones en distintas ciudades de ese país.

Zurita, de 24 años, opinó en Instagram que en México no existe el racismo.

Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas”, escribió el mexicano.

El mensaje de inmediato causó las críticas, ya que uno de los principales problemas que se padece en México es el racismo y clasismo, todos los días.

Las críticas iban dirigidas en torno a alguien privilegiado que vive en otro realidad del país, ya que no logra darse cuenta de los problemas que se padecen todos los días.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, más de la mita de la población indígena y afrodescendiente en México considera que sus derechos se respetan poco o nada.

Tras borrar el polémico mensaje, publicó otro sobre el tema del crimen de Floyd.

He estado pensando qué palabras decir acerca de lo que está sucediendo respecto a la brutalidad policiaca y la muerte de George Floyd. Tomé la mala decisión de considerar que no debería decir nada por creer que no era mi lugar. Claramente fue un error, porque mantenerse en silencio es aceptar la realidad”, escribió Juanpa Zurita en stories de Instagram.