En bikini rojo, Salma Hayek presume escote que emociona las redes

México.- Salma Hayek Pinault, una de las mujeres mexicanas más destacadas del país, tanto por su talento, como por su belleza, publica constantemente fotografías y videos en sus redes sociales.

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Salma se ha convertido en influencer y a sus 52 años, aún enciende las redes con sensuales imágenes, donde la actriz de origen veracruzano, presume sus encantos.

Recientemente en su cuenta personal, Hayek ha publicado una foto en la que exhibe un increíble ‘escotazo’, que aunque el tema de la imagen es un poco gracioso, no deja de ser provocativa la instantánea.

When you’re about to do a dive and you forget you still have your sunglasses ��. Cuándo estás a punto de bucear y se te olvida que traes #sunglasses #scubadiving”, escribió Salma.