En esto se gastó Carlos Rivera el millonario premio que ganó en La Academia

Ciudad de México.- Se dice que gran parte de la fama que posee Carlos Rivera se debe al gran carisma y humildad que ha demostrado a sus seguidores, y actualmente se ha posicionado entre los artistas más queridos por México.

Se sabe que gran parte de los fanáticos que Carlos ha logrado adjudicarse son quienes lo han estado apoyando desde su participación en el reality de Tv Azteca, La Academia.

Recientemente, el cantante visitó la cabina de JuanPa Zurita para grabar juntos su podcast, y fue allí donde el protagonista de “José el sonador” abrió su corazón para compartir detalles de su vida personal, pero la etapa que llamó más la atención fue su vida antes y después de La Academia, por lo que el entrevistador no perdió oportunidad de cuestionarlo acerca de lo que hizo con el premio que ganó, y varios detalles de su carrera artística, así como futuros proyectos.

Rivera participó en la tercera generación del reality de canto, el cual se realizó en el 2004, y con su carisma conquistó al público, en aquel entonces el cantante vivía en Huamantla, Tlaxcala, y pese a que ya había demostrado en su ciudad de origen tener talento, nunca le habían dado una oportunidad, por lo que decidió trasladarse Veracruz en cuanto se enteró del casting y más tarde a la Ciudad de México para participar en la nueva generación de La Academia, donde tras varias pruebas logró ser elegido y su carrera musical daría un vuelco de 180 grados.

La participación del también actor de teatro musical fue muy importante, ya que logró convertirse en el ganador de la tercera generación, con lo cual se le abrieron muchas puertas que lo llevaron a nuevas oportunidades, como protagonizar la puesta en escena “El rey León” en España. Pero ¿qué hizo con la significativa suma de dinero que recibió como premio?

Cuando yo gano el premio de La Academia, lo primero que hice fue pagarle toda la carrera a mi hermana, le compré su departamento en Puebla y le dije a Norma: ‘mientras tú estés aquí no tendrás que pagar renta nunca más'”, confesó.

Además destacó que cuando entró a La Academia, en realidad no tenía mucho dinero, por lo que fue su hermana quien le brindó ayuda económica.

Hubo un tiempo en que se me terminó el dinero y mi hermana me dijo: ‘Ten el dinero de la renta’; le pregunté: ‘¿qué vas a hacer?’. Me contestó que nunca le había quedado mal a la dueña y ‘ya veo cómo le hago'”, señaló.