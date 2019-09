En pequeños bikinis la venezolana Daniela está conmocionando las redes

Venezuela.- Una modelo venezolana llamada Daniela Baptista, está volviendo locas las redes, con su imponente y atractiva figura que muestra sin pudor y con poca ropa en la mayoría de sus publicaciones.

Daniela, sabe que tiene un tremendo cuerpazo, por lo que lo presume con seguridad, ya sea en el baño, en su cuarto, en el closet o en su cocina, el objetivo es regalar provocativas imágenes a sus seguidores.

Con pequeños bikinis, como el que muestra en la foto, Baptista deja pasmados a sus 3 millones de fanáticos, que tiene en su cuenta personal de Instagram.

Daniela siempre se muestra en seductoras poses, que causan cientos de comentarios donde le hacen desde candentes piropos, cariñosos saludos y algunas propuestas indecorosas.

En una de sus fotografías que se pueden encontrar en su Instagram, se aprecia lo bien que le queda un bikini de dos piezas, que tiene imágenes de sandías (patia, en Venezuela), fruta que se ha vuelto la favorita de varios de sus fans, al ver cómo las muestra la venezolana.

Con solo esa imagen, ha recibido casi 56 mil “likes”, mientras que más de 800 de sus seguidores le han dejado algún comentario.

You're so damn beautiful”, Que linda”, Me fascina”, You're extremely beautiful girl”, Si me gusta acá en chile se le llama SANDÍA me la comería enterita”, es algo de lo que le escribieron a Daniela.