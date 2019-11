En pleno concierto Axl Rose pisa liquido resbaloso y azota

Estados Unidos.- Guns N' Roses, una de las más emblemáticas bandas de "rock and roll" de todos los tiempos, aún hoy sigue vigente, y continúa con tours millonarios y presentaciones en estadios alrededor del mundo.

Sin embargo, ni toda la fama ni todo el dinero evitan que puedas tener un accidente en pleno show, lo que se demostró en uno de los últimos conciertos de la banda, donde su líder, Axl Rose no pudo evitar perder el equilibrio y cayó al suelo.

La banda ha visitado México en distintas ocasiones. En la foto, actúan en el Parque Fundidora de Monterrey en 2018. FOTO: Guns N' Roses

Los hechos ocurrieron durante el concierto que la banda ofreció en el casino Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, el viernes 01 de noviembre, mientras interpretaban su versión de la canción "Knockin' On Heaven's Door", original de Bob Dylan, y uno de los clásicos de la banda.

Es en ese momento cuando Axl comienza dar unos pasos hacia atrás, pero de un momento a otro resbala y cae en el escenario. Ante la situación, el vocalista se limitó a preguntarle a la audiencia: "¿Qué les pareció eso?", a lo que la gente respondió con aplausos y ovaciones para el cantante.

Sin hacer mucho eco del embarazoso momento, Axl se levantó, pidió una toalla y limpió la parte del piso donde resbaló, con lo que dejo ver que había algún tipo de líquido en el escenario y eso es lo que habría provocado la caída.

Sin más, la banda continuó con el concierto como si nada hubiera pasado, y el espectáculo transcurrió sin más incidentes.

Axl Rose, de 57 años de edad, reunió en 2016 a la formación clásica de Guns N' Roses, misma que incluye al guitarrista Slash y al bajista Duff McKagan, con quienes no tocaba hacía 23 años. Desde entonces, la banda ha estado de gira por todo el mundo en el Not in This Lifetime... Tour, e inclusive han visitado México en distintas ocasiones, la última hace menos de un mes en el Estadio Caliente de Tijuana, donde tocaron el pasado 20 de octubre.