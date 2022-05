'El deber de un hombre es callar', opina Lupillo Rivera sobre polémica entre Nodal y Belinda

México.- Aunque Christian Nodal y Belinda terminaron ya desde hace varios meses, su relación sigue dando de qué hablar, y luego de que el cantante ventilara una conversación con su ex prometida en la que ella le pedía dinero, Lupillo Rivera opinó al respecto.

Nunca fue una relación oficial, pero Lupillo Rivera sí confesó que se había enamorado de Belinda, y fue tanto lo que sintió por ella que se tatuó su rostro en un brazo, pero cuando la rubia y Nodal se comprometieron, no le quedó más que taparse el tatuaje con una enorme mancha negra.

Lupillo Rivera dijo que él no tiene por qué revelar lo que le ha dado a las mujeres, porque eso no lo haría mejor persona. Foto: Instagram

Ahora, en un encuentro con la prensa, Lupillo Rivera fue cuestionado sobre lo que hizo Nodal al publicar en su cuenta de Twitter una conversación privada con Belinda, en la que ella le pide dinero para arreglarse los dientes.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El deber de un hombre es callar y seguir adelante, eso es ser hombre de a deveras", respondió Lupillo.

Agregó que aunque sus ex parejas hablen mal de él, solo les manda bendiciones, pues ni así hay motivos para expresarse mal de ellas.

"Las mujeres han hablado cosas malas y todo lo que han dicho de mí, yo nomás las bendigo, Dios me las bendiga, me las cuide y Dios pone todo sobre la mesa solito... las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno", explicó.

Lupillo Rivera se hizo un tatuaje de la cara de Belinda en su brazo, y luego lo tuvo que tapar. Foto: Instagram

El hermano de la fallecida Jenni Rivera dijo que él nunca hablaría de lo que le ha regalado a alguna mujer.

"Yo estoy muy tranquilo con mi ser, yo sé cómo traté a las mujeres, yo sé lo que le di a la mujeres, no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir 'yo hice esto', no, porque eso no me hace mejor", dijo, y aseguró que él ya le dio la 'vuelta a la página' respecto a Belinda.

"Ustedes siguen con la polémica, ya pasó lo de Belinda, ya pasó lo de Mayeli... ya supéralo, ya me casé, ya tuve otras mujeres, ya tuve más hijos", dijo a los reporteros.