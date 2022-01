En vísperas de Año Nuevo, Michelle Salas viaja de emergencia y compartió en redes el motivo

Ciudad de México.- Trascendió que los últimos días del año fueron muy intensos para Michelle Salas, quien tuvo una vorágine de sentimientos, pues si bien el 2021 lo terminó destrozada, el inicio de este 2022 también lo dio con el pie izquierdo.

Después de padecer una enfermedad, de la inesperada hospitalización de su bisabuela, Silvia Pinal, debido a que se le complicó el cuadro por Covid-19 que tenía, la modelo arrancó este año con otra terrible noticia.

Se trata de su gatito Valentino, quien al parecer no le permitió recibir el 2022 con festejos y en tranquilidad, pues la joven modelo compartió en sus historias de Instagram que se encontraba realizando un viaje de urgencia para encontrarse con su mascota.

Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro”, inició su mensaje.