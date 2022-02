México.- Enrique Bunbury conmocionó a todos sus seguidores al confesar que se retira de los escenarios porque para él, cantar ya se volvió un dolor y sufrimiento, y aunque ha consultado con médicos, su diagnóstico aún no es certero.

El cantante, músico y compositor español de 54 años, sorprendió la noche de este 27 de febrero cuando publicó a través de sus redes sociales un comunicado oficial en el que explica las razones de su retiro de las giras.

Enrique Bunbury recibió el apoyo de sus fans ante su dura decisión./Foto: Facebook

Nadie se imaginaba que el exvocalista de la agrupación Héroes del Silencio, sufría desde días antes de salir de gira. Él mismo revela que fue entre los años 2015 y 2016 cuando empezó a notar que ya no disfrutaba cantar.

Desde hace unos años llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour; entre el 17-19.

“El parón de las giras internacionales, el 20 y 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma una decisión que sabía cercana.

Enrique Bunbury lleva activo en la música desde los años 80 cuando se dio a conocer en Los Héroes del Silencio./ Foto: Facebook

¿Qué le pasa a Enrique Bunbury al cantar?

En su largo comunicado, Enrique Bunbury explica lo que siente cuando se sube a un escenario, volviendo su profesión un martirio, tanto que interpretar ante miles de personas ya no es un placer.

Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show.

"He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento”, confesó Bunbury.

El artista se dio cuenta que este dolor y sufrimiento no lo experimenta debajo de los escenarios, por lo que tomó la dura decisión de retirarse.

“Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours”, agregó.

¿Enrique Bunbury seguirá en la música?

Aunque Enrique Bunbury anunció que abandona los escenarios, lo que significa que ya no saldrá de gira, esto no quiere decir que ya no se dedicará a hacer música, al contrario, ante esta decisión, se abren nuevas oportunidades de expresión.

“A partir de ahora, se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos. Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida y el apoyo de mi familia y management.

Enrique Bunbury lanzó un libro de poesía en 2021./ Foto: Especial

Agradece a sus eternos fans

Por último, Enrique Bunbury destacó el apoyo que ha recibido de parte de sus fans a lo largo de su trayectoria, que incluye escenarios de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Japón.

“Quiero agradecer y ser extremadamente respetuoso con todos los que me acompañaron hasta aquí, el público que me entregó su cariño y amor, en los más de mil quinientos conciertos que he ofrecido en mi vida, en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Japón.

Bunbury también se refirió a los tiempos modernos en los que el público levanta sus celulares en los conciertos, así como a la pandemia de Covid-19 que ha causado que sus fans vayan a verlo con sus cubrebocas.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil, y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, finalizó Bunbury.

Los conciertos de Enrique Bunbury que aún tiene pendientes hasta septiembre de este año, sí se realizarán, y después de esa fecha, hará válida esta difícil decisión de su vida y su carrera.