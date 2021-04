No sé cómo levantar la cabeza: Enrique Guzmán sobre caso Frida Sofía (VIDEO)

México.- Enrique Guzmán apareció una vez más en la televisión, pero ahora en la pantalla de Televisa, para hablar de la acusación de abuso que hizo su nieta, Frida Sofía, de quien volvió a cuestionar su salud mental y negó que la haya tocado de manera indebida alguna vez.

Enrique Guzmán concedió una entrevista para el programa “Hoy”, donde aceptó que por ser figura pública, se ve obligado a dar la cara para aclarar la acusación que hace su nieta Frida Sofía contra su persona.

Incluso se dijo dispuesto a cooperar con los medios de comunicación si le ayudan con información que le ayude a entender bien el momento de su vida en el que se encuentra.

Estoy en la mejor disposición de cooperar con ustedes, si ustedes me informan cosas de lo que está pasando, me seguirá siendo mejor porque casi no conozco bien el momento en el que me encuentro en este asunto”, dijo Enrique Guzmán.

Agregó que esta fuerte acusación ha sido una sorpresa para él, pues se trata de su nieta y no sabe qué decir porque no entiende “en qué momento su mente empieza a funcionar de una manera y cambia de engrane y es otra persona”.

Incluso, el intérprete de “Tu cabeza en mi hombro” volvió a sugerir hacerle a Frida Sofía una serie de estudios clínicos que ayuden a entender “por qué tiene esos clics que le voltean la vida sin razón”.

No sé qué hacer porque no tengo una, tengo cinco nietas y un nieto, y ella es la mayor de mis nietas, ella tiene 29 años, no sé si está bien, si está mal, si está sola, no sé qué le pasa y quisiera de alguna manera ir a decirle: ‘aquí estamos’, pero no es fácil y luego verme ante las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas es terrible”, confesó el ex esposo de Silvia Pinal.

En la entrevista con Martha Figueroa y Raúl Araiza, Enrique Guzmán aceptó que ha sido violento y ha tenido diferencias con personas, pero que jamás se atrevería a tocar a una niña. Foto: Especial.

No sé para donde voltear, no sé cómo levantar la cabeza”.

Me siento inquieto: Enrique Guzmán

Durante la entrevista para “Hoy”, el cantante nacido en Venezuela aceptó que se siente inquieto desde la acusación que hizo Frida Sofía contra él, por abuso sexual.

Me siento inquieto. He tenido mis violencias, he tenido mis diferencias, pero tocar un niña de 5 años no lo puedo permitir, no sé cómo puede entrar eso en mi mente, de una niña de 5 años, no lo entiendo, no puede ser, y ese es el punto donde me hace más daño”, aceptó el grande del rock.

Y volvió a negar que haya siquiera convivido con la hija de Alejandra Guzmán, pues nunca vivió con ella.

Ella nunca convivió conmigo, ella nació en casa de sus padres, en la casa de su papá, en la casa de su mamá, después sé que tuvieron sus violencias y se separaron, pero nunca vivió en mi casa, nunca convivió conmigo”, aseguró.

Agregó que ha pasado tiempo con sus nietos, pero ha sido de sonrisas, pues se considera un abuelo bonachón, un abuelo bueno que esconde los dulces y se los da a escondidas.

Al final, señaló que ignora si su nieta Frida Sofía, quien reside en Miami, Florida, toma o tomó terapia, si la controlaron o no, o qué tipo de medicinas está tomando.

Al final de la cápsula con la exclusiva, los conductores del matutino de Televisa coincidieron al decir que es difícil dar una opinión en algo tan fuerte y delicado.

Es muy delicado dimitir una opinión al respecto porque es un tema muy doloroso, es muy delicado, escucho las dos versiones y… híjole, está fuerte”, dijo Andrea Legarreta.

El “Negro” Araiza agregó que durante la entrevista se le veía decaído y demacrado.

Es otro señor”, agregó Martha Figueroa.

Enrique Guzmán asegura que ha hecho de todo, menos tocar a una niña de una manera inapropiada. Foto: Instagram.

Todos en nuestras casas tuvimos un abuelo, tenemos un abuelo y es muy difícil ponerte en las dos partes, aquí no estamos juzgando a ninguna de las dos partes”, remató Galilea Montijo.