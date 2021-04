Enrique Guzmán alista demanda contra Frida Sofía, con el apoyo de ‘La Guzmán'

México.- El cantante Enrique Guzmán sigue más que molesto por la acusación que pesa en su contra por abuso sexual contra su nieta Frida Sofía, a quien demandará en Estados Unidos, con el apoyo de Alejandra Guzmán, para limpiar su nombre.

En entrevista para TvNotas, Enrique Guzmán volvió a asegurar que no es un degenerado y menos un violador y que para limpiar su nombre, demandará a su nieta, Frida Sofía, con el apoyo de la misma Alejandra Guzmán, quien le recomendó a su abogado.

Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. Acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra (Guzmán), donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, contó para la revista.

La reconciliación entre Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, se alejó más con la postura de la cantante, quien se puso del lado de su padre, Enrique Guzmán. Foto: Facebook.

El cantante de 78 años agregó que se encuentra más que molesto, pues no sabe porque Frida Sofía mintió de esa manera y acusarlo de algo tan grave. Y señaló que con esto, la hija de la rockera le está haciendo un daño que no merece.

¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco”, dijo Enrique Guzmán.

Y volvió a asegurar que él jamás tocaría a una de sus nietas, pues las ama, por lo que no entiende qué pasaba por la cabeza de Frida cuando lo acusó de abusarla desde que ella tenía 5 años.

Frida Sofía acusó a su abuelo de abusar sexualmente de ella desde que tenía 5 años. Foto: Especial.

No sé qué esté pasando por su cabeza, lamento mucho lo que debe estar pasando, pero que no me haga esto, yo no tengo la culpa de lo que esté viviendo”, dijo.

Alejandra apoya a Enrique Guzmán para que demande a Frida

El intérprete agregó que la propia Alejandra Guzmán, mamá de Frida Sofía, le ofreció la ayuda de sus abogados para demandar a su propia hija.

Ella me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”.

Y adelantó que llegará hasta las últimas consecuencias, pero en Estados Unidos, donde reside Frida Sofía.

El sábado, 10 de abril, Alejandra Guzmán por fin habló de la acusación de abuso sexual que hizo su hija, Frida Sofía, contra Enrique Guzmán, y la cantante dejó claro que le cree a su padre. Con esto deja claro que no le cree a su propia hija.

Pongo las manos en el fuego por mi padre que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre, gracias a todos y por favor Frida, acércate”, dijo Alejandra en un video que compartió en sus redes sociales.

Esposa de Enrique Guzmán lo apoya

Enrique Guzmán explicó que, sobre la acusación que pesa en su contra por abuso sexual, su esposa Rosalba Welter Portes Gil, con quien lleva casado 42 años, cree en su inocencia y lo apoya en este momento difícil.

Mi mujer siempre está a mi lado y sabe perfectamente quién soy, llevamos 42 años juntos y no duda ni un segundo de mí; juntos saldremos de esto”, dijo para TvNotas.

Hace unos días, Frida Sofía confesó en entrevista para el programa "De Primera Mano" que desde los cinco años de edad fue abusada sexualmente no sólo por los "amigos" de su mamá, sino por su propio abuelo, Enrique Guzmán, con lo que de inmediato acaparó los titulares de medios internacionales.

Es un delito, lo más asqueroso de todo es que estas tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta, que la quiere”, declaró Frida Sofía entre llanto.

¿Silvia Pinal apoya denuncia contra Frida Sofía?

Luis Enrique Guzmán, hijo de Enrique Guzmán, aseguró que su madre, Silvia Pinal ya está enterada de la acusación de abuso sexual que Frida Sofía hizo contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, y que está de acuerdo en denunciar a la joven para que esto pare.

El hermano de Alejandra Guzmán reapareció en “Venga la Alegría”, programa de TV Azteca, donde aseguró que estos días han sido dolorosos, pero tampoco están ya dispuestos a permitir que Frida Sofía siga atacando y manchando a la familia.

Estamos tristes, pero unidos y por más que se nos ataque de varias partes, seguimos unidos y luchando por nuestra familia, Ale, mis hermanas, mi papá, Rosalba (Welter Portes Gil), mi esposa (Mayela Laguna), mi mamá (Silvia Pinal), todos estamos unidos y vamos a salir de estos porque eso nos toca como familia”, aseguró Luis Enrique.