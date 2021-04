Ciudad de México.- “Como olvidar cuando públicamente me amenazó de muerte el Sr. Enrique Guzman”, escribió Carmen Salinas en su cuenta de Twitter sobre el cantante que fue denunciado por su nieta Frida Sofía por abuso sexual.

Este es el tuit que compartió Carmen Salinas en su cuenta oficial./ FOTO: Twitter

De esta manera, la actriz de 81 años apoya a la hija de Alejandra Guzmán, quien le contó a Gustavo Adolfo Infante que su abuelo la manoseaba indebidamente desde que tenía 5 años de edad.

Frida Sofía confesó a Gustavo Adolfo Infante que vivió una niñez llena de abusos./ FOTO: Especial

Carmen Salinas compartió un video de Youtube de una transmisión del programa “Ventaneando” en 2019, en donde aparecen a cuadro: Paty Chapoy, Daniel Bisogno y Pedrito Sola.

Los conductores del programa de espectáculos de TV Azteca, presentaron una entrevista realizada a Enrique Guzmán, en la que se le preguntó sobre las cosas que pasan con Frida Sofía y las opiniones al respecto que en aquella ocasión expresó Carmen Salinas.

Yo nomás te digo, yo soy el abuelo, y yo mato, ya le dije a Carmelita Salinas que no se meta en esas broncas que le toca fiesta. Pinche vieja metiche, perdón por lo de pinche pero es muy metiche la pinche vieja”, respondió el cantante.

Reprueba Paty Chapoy a Enrique Guzmán

En esa ocasión, Paty Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro Sola, reprobaron la actitud de Enrique Guzmán. Así fue su conversación al aire en “Ventaneando”:

-Paty Chapoy: ¡Válgame, válgame!, sin razón eh

-Daniel Bisgono: Qué incómodo para el público porque esas respuestas son… ¡cómo que yo mato!

-Paty Chapoy: No no, no no, abusado

-Daniel Bisogno: Además también la policía encarcela

-Pedro Sola: Además Carmen Salinas ni siquiera agredió y mucho menos insultó a Frida, a Alejandra ni a nadie.

Ahora Paty Chapoy apoya a Enrique Guzmán

El pasado 8 de abril, Enrique Guzmán acudió al programa “Ventaneando” para rechazar las acusaciones de abuso sexual que Frida Sofía ventiló en su contra.

El intérprete de “La Plaga”, incluso lloró durante la entrevista con Paty Chapoy, quien fue criticada por el mismo Gustavo Adolfo Infante y por usuarios de redes sociales por darle espacio en su programa a un “violador”.

En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña... No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, se defendió Enrique Guzmán.

Enrique Guzmán no pudo contener las lágrimas durante su entrevista en "Ventaneando". / FOTO: Especial