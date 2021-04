Ciudad de México.- El programa “Ventaneando” sirvió de catarsis al cantante Enrique Guzmán quien habló con Paty Chapoy sobre la acusación de abuso sexual, hecha por su nieta Frida Sofía.

Cabe mencionar, que la hija de Alejandra Guzmán, destapó en el programa “De Primera Mano” de Gustavo Adolfo Infante, los tocamientos hechos por los ex novios de Alejandra, y de su propio padre a los 5 años de edad.

Ante ello, Enrique lanzó unos tuits retándola a demandarlo, para horas después, romper en llanto en el programa de Paty Chapoy.

La conductora y periodista de espectáculos preguntó a Enrique, si en verdad había abusado de ella.

Paty, en mi put...le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera. Yo la quiero mucho, y sé que está muy afectada. Oir estas cosas me duele porque no las entiendo, ¿cómo puede hablar así de mí?, si años antes me invitaba a Miami, pero hoy soy un degenerado que le metía la mano a los cinco años”