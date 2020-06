Enrique Guzmán llama 'enferma' a Frida Sofía, asegura que su relación está rota

Ciudad de México.- El cantante venezolano, Enrique Guzmán, llamó 'enferma' a su nieta Frida Sofía, así mismo, aseguró que su relación ya está rota.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Enrique Guzmán explicó que el distanciamiento está muy claro, por lo que la relación entre Frida y él está fracturada.

Así mismo, negó que fuera él quien la buscara para arreglar la situación, pues ella solo busca escándalo insultando a su familia y no piensa darle más publicidad.

No creo que deba hacerlo, porque ella busca eso, ella busca escándalo a través de insultar a su familia, y los insultos a la familia pues ya los recibí, ya los recibió su mamá, ahora que insulte a sus parientes del lado de su papá o qué sé yo, pero de parte mía yo ya no le doy un minuto más de publicidad".

Para finalizar, el cantante mencionó que su nieta está ‘enferma’ y espera que esto se quite con el tiempo.

Está enferma de algo que no sé qué es, dicen que la edad es una enfermedad que se quita con el tiempo. Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre (...) que saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pendej*das... y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando. Lo que pasa es que es muy pend*ja, la verdad y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad", finalizó.