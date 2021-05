VIDEO. ‘Es una hija de put…’: Enrique Guzmán explota contra su nieta Frida Sofía

México.- Enrique Guzmán acudió a ratificar la denuncia contra Frida Sofía por violencia familiar, en su lucha por limpiar su nombre luego de que su nieta lo acusó de abuso sexual.

En entrevista con Aurora Valle y al límite de su paciencia con ella, Enrique Guzmán explotó y llamó a su nieta “hija de put…”.

Indignado, el cantante de 78 años de edad dejó claro que ya no quiere saber nada de la joven de 29 años, a la que incluso sacó de su corazón y testamento.

Y aseguró que fue su misma hija, Alejandra Guzmán, la que le dio luz verde para defenderse legalmente, pero le pidió no incluirla en sus testigos, pues Frida es su hija.

Pero en su denuncia agregó también al conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante, quien a diario comenta algo sobre el tema, lo que afecta más su imagen y su larga trayectoria musical y actoral.

Hasta me reclamó que no lo hubiera hecho yo antes, entonces dije ‘Ok’, entonces voy con todo y fui y levanté un acta contra ella, contra Gustavo Adolfo Infante, los que resulten responsables (...) Alejandra me dio permiso, me dijo: ‘Hazlo papá porque yo no pude hacerlo sola’. No tiene más hijas, no quiere saber más”, declaró Enrique Guzmán.