Algo no le da vueltas bien en el engrane: Enrique Guzmán sobre Frida Sofía

México.- Enrique Guzmán confesó que está dispuesto a limpiar su nombre de los señalamientos y acusaciones de abuso sexual que hizo su nieta Frida Sofía en su contra, así le lleve años y caiga quien caiga.

El cantante Enrique Guzmán contó para “Ventaneando” que la polémica con su nieta se remonta a una llamada que Frida Sofía le hizo para advertirle que hundiría a Alejandra Guzmán y a él mismo.

El ex esposo de Silvia Pinal recordó que la relación con Frida se deterioró cuando él se negó a incluirla en su disco de duetos “Se habla en español”, en el que quería grabar junto a Paul Anka.

Ese fue el gatillo, creo, que le disparó la mente contra mí porque hasta entonces, el abuelo que la apoyaba y protegía cuando tenía que discutir con su mamá, era yo”, contó Enrique Guzmán.

Desde un inicio, Alejandra Guzmán respaldó a su padre, Enrique Guzmán y dudó de su hija, Frida Sofía, a la que llamó a recibir atención psicológica.

Alejandra tampoco es una maravilla de persona: Enrique Guzmán

Enrique Guzmán no solo habló de los problemas psicológicos de Frida Sofía, también reconoció que Alejandra Guzmán fue una madre ausente que le dio prioridad al trabajo y dejó crecer sola a su hija, motivo por el que él siempre se puso del lado de su nieta.

Alejandra tampoco es una maravilla de persona, cuando empezaron las diferencias entre ellas, me puse del lado de ella, del de Frida porque Alejandra es una mujer que trabaja como bruja, está siempre trabajando y descuida (a Frida Sofía, entonces la niña se fue sin rienda y la culpable sería su mamá o su papá, pero como él no existe, nunca se dedicaron a cuidarla, entonces creció sola”, agregó el intérprete de “Payasito”.

Pero no soltó el tema del abuso sexual del que asegura es inocente y lo probará, así le lleve años, tiempo y dinero.

Y adelantó que buscará un enfrentamiento con Frida Sofía para que le explique por qué lo acusó de violación.

Quiero que venga, quiero enfrentarme con ella, quiero que me explique ¿por qué ese padrino tan bonito que tenía, del que te enseñé el video, el hombre más cool, ahora es un violador? Quiero enfrentarme con ella, quiero que me diga ¿por qué de ser tu abuelito bonachón, que te ayudaba para tus broncas que tenías con tu mamá, se convierte en un violador?, explícamelo”, dijo para “Ventaneando”.

Enrique Guzmán exigirá examen médico a Frida Sofía

En la misma entrevista con Rosario Murrieta, Enrique Guzmán de 78 años adelantó que exigirá un examen médico legal a su nieta Frida Sofía para que se aclare que él jamás la ha tocado.

Para eso necesita probarlo… vengan por favor a decirme qué le hice a la niña y compruébenmelo. Quiero que la niña venga y que ante las autoridades médicas legales se le haga un examen, porque si está inventando el chisme es porque se siente mal o porque algo no le da vueltas bien en el engrane o algo que no procesa, que no sé qué es, pero lo voy a comprobar”, aseguró Enrique Guzmán.

Y agregó que por ahora, él y sus abogados están enfocados en recopilar todas las pruebas a su favor, lo que incluye el testimonio de sus hijos, quienes fueron testigos de la llamada en la que Frida le anunció que lo destruiría a él y a Alejandra Guzmán.

“La gente que voy a presentar, mis dos hijos que estaban aquí sentados, pero oyeron los cuatro lo que me dijo por teléfono y ellos sí son testigos que tengo que presentar porque es cierto... y lo demás, está todo grabado”, dijo.

Aclaró que Alejandra Guzmán no quiere declarar en contra de Frida Sofía y él tampoco la obligará, pues ya con sus propios problemas tiene.

Alejandra no quiere, ni yo quiero que quiera, más daño me hace a mí, pero pues yo veré cómo lo resuelvo, pero hacerle otra herida más a mi hija no, si está sacando adelante sus broncas y se complica con esto, sería yo muy estup...o, no, mejor no, lo voy a resolver yo”, declaró.

Alejandra Guzmán no declarará contra su hija Frida Sofía, aclaró Enrique Guzmán. Foto: Facebook.

Mi nombre tiene que quedar como estaba: Enrique Guzmán

El cantante Enrique Guzmán insistió en dejar claro que él es inocente de lo que lo acusa Frida Sofía y que está a punto de ratificar la denuncia por violencia familiar contra su nieta para que su nombre quede como estaba antes del escándalo del que es protagonista.

Mi nombre tiene que quedar como estaba, no que hayan parecido, no, quiero que quede claro que nunca le he tocado un pelo a la niña, ni a esa niña, ni a tu niña, ni a su niña, ni a la niña de ella, ni a la niña de nadie, no me dedico a tocar niños, no, es una enfermedad, no tengo ese vicio” finalizó.

