El karma es el karma: Enrique Guzmán sobre muerte de hermana de Frida Sofía

México.- Enrique Guzmán hizo un comentario calificado de insensible por internautas cuando dijo que el karma es el karma en referencia al fallecimiento de Natasha Moctezuma Pasquel, hermana de Frida Sofía, con quien mantiene una batalla legal.

Natasha Moctezuma murió en Nueva York el pasado 3 de septiembre a los 24 años luego de lidiar con un cuadro de epilepsia y problemas de pulmón, confirmó su tía Ximena Moctezuma.

En abril pasado, Frida Sofía acaparó las cámaras del medio de la farándula cuando le confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante desde Miami que desde que tenía cinco años, su abuelo le hacía tocamientos indebidos, lo que le causó daño psicológico.

Esto generó el enojo de toda la familia Guzmán-Pinal, cuyos integrantes se volcaron en apoyar al rocanrolero, incluso la misma Alejandra Guzmán decidió no solo darle la espalda a su hija Frida Sofía, sino que le propuso olvidar todo y ponerse en manos de especialistas.

Y este martes, 14 de septiembre, se ofreció una rueda de prensa para anunciar el regreso de la obra musical “Jesucristo Superestrella”, de la que Enrique Guzmán es parte.

Los reporteros aprovecharon el momento para preguntarle sobre el deceso de la hermana de Frida Sofía, y él, serio, no dudó en responder de una manera que indignó a muchos.

No solo dijo que “el karma es el karma”, sino que volvió a desconocer a su nieta.

Ya te dije, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada, está a lo mejor ocupada ahora, supongo, ahora que tiene problemas, vamos a hablar de Jesucristo (Superestrella) que supongo a eso venimos. Ya no es parte de la familia, para mí ya no es parte de la familia”, dijo el ex esposo de Silvia Pinal.