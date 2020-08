Enrique Guzmán recuerda el día que conoció al "amor de su vida" Rocío Durcal

Ciudad de México.- Enrique Guzmán ofreció una noche de anécdotas y mucho rock & roll en el Centro Cultural Teatro I, durante un concierto por streaming, en donde recordó a Rocío Dúrcal y llenó el lugar de romanticismo al dedicarle una canción a su esposa.

El show comenzó a las 20:00 horas, con temas como "Te seguiré", "Secretamente", "Más", "Tu cabeza en mi hombro", entre otras y aunque el cantante estaba disfrutando de la velada, por momentos mostró su extrañeza al estar cantándole al vacío.

En tiempos normales cuando Guzmán hacía un espectáculo, siempre acostumbraba a interactuar mucho con su audiencia y ahora lo tuvo que hacer a través de las plataformas digitales, en donde sus seguidores le pedían que cantara algunas canciones y el intérprete no dudó en hacerlo.

También les pidió a las personas que mandaran algunas historias, las cuales serían leídas por Sylvia Pasquel, mientras que ella y el padre de Alejandra Guzmán charlaban y recordaban sus vivencias del pasado.

Así siguió la velada, en donde estuvieron conectadas más de diez mil personas en México y dos mil 500 en el extranjero de países como Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú, de acuerdo a la información proporcionada por los organizadores

Tras varias anécdotas el también compositor, hizo una pausa y recordó la vez que conoció a Rocío Dúrcal, en donde su promotor le pidió hacer una película con una chica nueva de España, que tiempo después se convertiría en una de sus mejores amigas.

…me dijo que quería que hiciera una película con una muchacha que estaba empezando y que cantaba muy bonito y yo dije: ‘cantar con una actriz nueva, española’…y bueno me dieron esta canción, que de repente me hace sentir mal porque hoy Rocío ya no está con nosotros, pero está aquí, allá y dondequiera", recordó antes de interpretar "Acompáñame".