Enrique Guzmán ¡se lanza con todo! contra Gustavo Adolfo Infante al solicitar estas medidas

CDMX.- El comunicador Gustavo Adolfo Infante titular del programa ‘De Primera Mano’ continúa en proceso contra el cantante Enrique Guzmán, luego de la transmisión de la entrevista donde Frida Sofía lo acusa de abuso sexual cuando era una niña.

Entre otras cosas, el periodista alega que fue víctima de censura, y que se ha incitado al odio a su persona; en tanto, Enrique Guzmán pidió medidas contra Infante.

Según se dijo en el programa “Suelta la Sopa”, el intérprete de ‘La Plaga’, pidió a las autoridades lo siguiente:

Enrique Guzmán no quiere volver a tener contacto con Gustavo Adolfo Infante, ni a lugares donde el cantante se encuentre, que se abstenga de conductas de intimidación o molestia a Enrique Guzmán”.

Ante eso, el periodista opinó y dio su versión sobre las medidas del cantante.

Aclaró que estas medidas no se llevarán a cabo, pues en primera no sabe dónde vive Guzmán y su familia y en segunda nunca lo ha amenazado.

Hoy les informo que la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales determinó que como yo no me he acercado al señor, es más, no sé en dónde viva o a su familia, no hay justificación para ordenar la implementación de dichas medidas.