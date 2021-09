México.- Enrique Guzmán pidió una disculpa a la familia Moctezuma por las declaraciones que hizo tras la muerte de la media hermana de su nieta Frida Sofía, al referirse que se trataba del karma.

Natasha Moctezuma, hija de Pablo Moctezuma, padre también de Frida Sofía, falleció este 3 de septiembre tras una batalla contra la epilepsia y problemas en un pulmón, tenía 24 años.

Cuando reporteros cuestionaron a Enrique Guzmán sobre el deceso de la joven, este respondió “el karma es el karma”, por lo que fue duramente criticado.

Este miércoles, en entrevista para “Ventaneando”, el padre de Alejandra Guzmán ofreció una disculpa y aceptó que se había equivocado al responder de esa manera.

Yo he tenido muchas pérdidas en mi familia, sé lo que es perder un ser humano y una persona cercana. El día de ayer, estaba yo dentro de todo lo que se hizo en la conferencia de prensa, inmediatamente me tocaron el punto de Frida, es ahí donde pierdo la base y se me va la boca”, dijo el cantante.