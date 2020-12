¿Enrique Guzmán y Frida Sofía harán un dueto? Esto dice el cantante

Ciudad de México.- El cantante Enrique Guzmán, habló sobre su nieta Frida Sofía, con quien aún no ha podido tener una buena relación.

Mediante una entrevista para diferentes medios de comunicación y recuperado por el programa ‘Hoy’, el cantante expresó su tristeza al no poder hacer una gira para promocionar su álbum "Se habla español", debido a la pandemia.

Que venga la vacuna y nos saque de tantas broncas en las que estamos metidos. En 2021 quiero hacer todo lo que no pude en 2020, este año yo lo voy a poner en el espacio, como que no sé, mi cumpleaños fue el 1 de febrero del año pasado y será el 1 de febrero de 2021 cuando cumpla 77 años, no 78", comentó.