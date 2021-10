¡Que siempre no! Enrique Guzmán ya no hará nada contra su nieta Frida Sofía

México.- Enrique Guzmán lo pensó bien y decidió no proceder legalmente contra su nieta Frida Sofía, luego de que recientemente dio la noticia que ya tenía la autorización de su hija, Alejandra Guzmán, para arrancar un proceso en Estados Unidos, esto tras haberlo denunciado de abuso sexual desde que era niña.

Apenas hace una semana Enrique Guzmán dio la noticia que Alejandra Guzmán ya le había dado ‘luz verde’ para proceder contra su nieta Frida Sofía, incluso dijo que la misma ‘Reina de Corazones’ también se uniría.

Sin embargo, Alejandra desmintió esta información y aseguró que ella no haría nada contra su hija, y ahora Enrique también decidió ya no hacer nada.

Enrique Guzmán volvió a los escenarios con la obra 'Jesucristo Súper Estrella'. Foto: Instagram

Frida Sofía vuelve a ser su nieta

Las cámaras de “Ventaneando” visitaron a don Enrique en su camerino, pues regresa a los escenarios con la obra de teatro "Jesucristo Súper Estrella" y fue ahí donde dio a conocer su cambio de parecer.

“He estado más tranquilo… me gustan más las tablas que mi casa y eso que mi casa me gusta mucho. Estoy bien y muy tranquilo”, expresó el rockero sobre su emoción por regresar al teatro.

Y respecto a la demanda contra Frida Sofía, el cantante expresó que aunque no se han arreglado las cosas con su nieta, ya no hará nada en su contra.

Enrique Guzmán dijo que su hija Alejandra le dio su aprobación para proceder contra Frida Sofía, pero que no la involucrara. Foto: Instragram

Ya hice un recuento familiar, vuelve a ser mi nieta, así que no voy a proceder nada contra ella. Al revés, voy a dejar que se calmen las aguas”.

“La acusación que Frida Sofía hace es una acusación muy grave, pero yo no tengo que hacerla venir para que declare y diga los motivos. No tiene pruebas porque nunca pasó. Yo prefiero que Frida Sofía se quede en Miami y que arregle allá sus asuntos”, agregó.

Enrique insistió en que Alejandra Guzmán le dio permiso para proceder contra Frida Sofía. “Alejandra está en Miami trabajando y a mí me dijo ‘papá, haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera, no me involucres’. Y si no la involucro, ¿entonces para que me meto yo? Estamos involucrados los dos”, explicó.

