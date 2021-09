México.- Enrique Iglesias sorprendió a sus fans e inclusive a Ricky Martin y Sebastián Yatra al anunciar que su próximo disco “Final” será el último de su carrera musical.

El español ofreció una rueda de prensa junto al puertorriqueño y al colombiano porque los tres saldrán de gira, y fue en esa conferencia cuando Enrique Iglesias dejó con la ‘boca abierta’ a todos.

Cuando la plática se trató sobre los próximos discos de los cantantes, Iglesias informó que este 17 de septiembre saldrá a la venta “Final”, haciendo énfasis en que el título y el contenido del material, tienen muchos significados para él.

El hijo del cantante Julio Iglesias inició en el mundo de la música en 1995 con el lanzamiento de su primer álbum homónimo, que contiene los sencillos “Experiencia Religiosa”, “No Llores por mí”, “Por Amarte”, entre otros.

Y aunque desde entonces ha lanzado diez discos logrando gran éxito y reconocimiento a nivel mundial, el artista de 46 años se planteaba desde 2015 tomar esta fuerte decisión.

No es algo en lo que haya pensado en los últimos meses; es algo en lo que he pensado en los últimos años. Es un álbum del que habrá volumen 1 y volumen 2, pero es el final. Estoy en ese momento en mi vida en el que creo que es el momento correcto de hacerlo. He pensado en esto desde 2015", contó.