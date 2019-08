Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz están a un paso del altar ¿Qué dice Angélica?

México.- El noviazgo entre el exmandatario Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz marcha mejor que nunca, por lo que la pareja ya estaría pensando en unir sus vidas en diciembre próximo.

Al parecer, el político aprovechó un viaje que hicieron por Europa para pedirle matrimonio a la originaria de San Luis Potosí, quien aceptó. La boda podría estarse planeando para fin de año.

Así lo aseguró una revista en su número más reciente, en el que cita a una fuente cercana a la pareja.

Apenas en mayo pasado, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, de 53 y 50 años, respectivamente, anunciaron el fin de su matrimonio, pues él mantenía una relación extramarital con Tania Ruiz Eichelmann, de 32.

Lo harán público hasta que se acerque la fecha, pues él no quiere que 'ataquen' a Tania por estar junto a él”, nos contó un amigo de Enrique.

¿Cómo va el romance de Enrique y Tania?

Muy bien, cada día están más enamorados, derrochan mucha felicidad y ya no se despegan para nada; estuvieron unas semanas viajando por toda Europa, disfrutando como adolescentes”.

-¿Y ya viven juntos?

Sí, desde hace más de un mes, pero casi no han estado en su casa. Enrique nos dice que se ha sabido complementar perfectamente con Tania y que incluso ya convive con su hija, y se lleva de maravilla con ella; todo está tan bien, que ya piensan en formalizar, aún más, su relación”.

-¿A qué te refieres?

-¿Por qué dio este paso tan rápido?

Por varios años tuvo que aguantar el mal humor y las malas caras que le ponía Angélica, pero con Tania todo es diferente, ella es muy cariñosa, romántica, detallista, y se entrega por completo a él. Enrique está realmente entusiasmado, se siente lleno de vida y muy alegre con ella, por eso, aunque pareciera que es una decisión muy prematura, no pensó dos veces en dar el paso”.

-¿Y Angélica Rivera?

Sí, lo supo porque los hijos de Enrique se lo contaron a sus hijas, y ellas se lo dijeron; está que no cabe del coraje, aún no supera que él se haya dejado ver con Tania cuando aún no se divorciaba de ella, y mucho menos que se vaya a casar a menos de un año de haberla dejado”.