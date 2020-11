¿Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se casarán? Modelo presume anillo con sospechoso mensaje

Tania Ruiz levantó sospechas sobre posible boda con Enrique Peña Nieto.

La modelo presumió un enorme anillo junto al mensaje "Por siempre y siempre".

La pareja lleva junta desde hace aproximadamente un año, tras el divorcio del expresidente Peña Nieto y Angélica Rivera.

CDMX.- Aunque aún no hay nada confirmado, hay fuertes sospechas de que Tania Ruiz y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto se casarán.

La pareja tiene ya cerca de un año juntos tras el divorcio de el ex mandatario y Angélica Rivera, fueron fotografiados por primera vez a finales del año pasado donde ya no escondían su amor.

Incluso, la modelo ha compartido en varias ocasiones fotografías de sus viajes junto a su novio y en una entrevista de hace unos meses con la revista Quién, reveló que era muy feliz a su lado.

¿Y ese anillo?

Tania Ruiz presumió un anillo con una enorme piedra preciosa. Foto: Tomada de Instagram.

Desde hace algún tiempo, cuando comenzó la pandemia del coronavirus COVID-19 la pareja se alejó de las cámaras y hubo rumores de que ya habían terminado.

Sin embargo, la misma Tania Ruiz Eichelmann fue la encargada de desmentir estos señalamientos, pues recientemente compartió una fotografía que hasta parece indicar que hay planes de boda con el Peña Nieto.

Mediante videos de sus Instagram stories, la modelo compartió un par de imágenes que causaron furor.

En una de las primeras fotos se ve la mano de Tania tomada de la de un hombre, al parecer el expresidente mexicano, y junto a ellas el mensaje "Que dura siempre por amor y jamás por costumbre", además de tres emojis con ojos de corazón y un enorme corazón rojo.

Por siempre, el uno para el otro

Tania Ruiz compartió tiernos mensajes que levantaron sospechas de una posible boda entre ella y Enrique Peña Nieto. Foto: Tomada de Instagram.

En otra publicación, se ven las mismas manos tomadas, pero ahora desde otro ángulo en el cual se puede ver que ella llevaba puesto un anillo con una enorme piedra preciosa.

Pero esto no fue lo más sospechoso, sino un segundo mensaje de Tania, pues en la foto escribió "Forever and Ever!! My love!!" (Por siempre y siempre, mi amor).

En una última fotografía, Tania escribió el mensaje que podría confirmar que el anillo se lo dio su novio para pedir su mano en matrimonio.

Uno para el otro y los dos para Dios!! Tus manos y las mías... Siempre de tu mano! Amándote hoy y si Dios quiere, soempre!", fue el mensaje de la modelo junto a tres emojis de corazones rojos.

Acusan a Peña Nieto de traidor y jefe criminal

Hasta el momento, ni Tania, ni Peña Nieto o sus hijas han confirmado el compromiso; no obstante, sus seguidores piensan que la boda será muy discreta debido a que justamente la mañana de este jueves se dio a conocer que la Fiscalía General de México lo señaló como "traidor y jefe criminal" por casos de corrupción ligados a Odebretch.

Agencia Reforma informó que tuvieron acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, formulada por la FGR ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia.

En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el ex presidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral.

Es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin.