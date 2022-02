México.- El ex presidente Enrique Peña Nieto sí le fue infiel a Angélica Rivera mientras estuvieron casados, pero además la hizo sufrir mucho.

Esta información fue confirmada por la actriz Cynthia Klitbo, quien es íntima amiga de la ex primera dama de México desde hace más de dos décadas.

Por primera vez, Cynthia contó que su amiga sufrió mucho cuando supo que el entonces mandatario la engañaba.

Durante la confesión, no dejó de defender a Angélica, pues la vio llorar cuando el actual novio de Tania Ruiz Echelmann le fue infiel durante el tiempo que estuvieron juntos, cuando él era presidente.

Klitbo también habló de los rumores que señalan que la relación entre Rivera Hurtado y Enrique fue una especie de negocio o intercambio de favores, para que él pudiera consolidarse en la carrera presidencial y después llegar a Los Pinos, como se ha dicho en muchas ocasiones.

La actriz de 54 años también reveló que “La Gaviota” sí se enamoró de Peña y que no fue un matrimonio arreglado y aclaró los rumores sobre si hubo maltrato físico en la relación.

¿Cuánto debió haber cobrado por 12 años con Peña Nieto? ¡Se enamoraron, me consta! Tronaron como cualquier otro matrimonio. Era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y tener con sus hijas”, contó Cynthia Klitbo en entrevista con la periodista Inés Moreno.

La villana de la telenovela “El privilegio de amar” también reveló que el ex Mandatario no fue una buena pareja con su colega y amiga, por lo que prefiere mantener distancia con él.

Después se vio muy mal el señor, ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor”.

Y aunque desmintió que haya habido maltrato físico, dijo que para Rivera fue una etapa difícil, sobre todo por las apariencias al ser primera dama.

Al preguntarle por el nombre de la otra, Klitbo no dudó en responder que “no me aprendo el nombre de las pr***is, perdóname, ¿por qué tendría que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida imposible a mi amiga. Güerita y dizque de buena familia pero pr***i al fin y al cabo”, dijo tajante.

Después de lo de la Casa Blanca mi amiga decidió que ya no quería salir a cuadro, entonces ella siguió haciendo cosas y, bueno, la gente no la conoce pero yo no cambio a mi primera dama Angélica Rivera”, finalizó Cynthia.