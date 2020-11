Entre lágrimas, actor revela que fue botarga de 'Barney' tras quedarse sin trabajo

Ciudad de México.- Debido a la falta de empleo, un actor protagónico de la película "Amores Perros" confesó que tuvo que ser la botarga de 'Barney'.

Mediante una entrevista para el programa ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz, el actor mexicano Armando Hernández, habló sobre los momentos más difíciles,

Según detalló el actor, en el año 2010, luego de protagonizar la serie "Los Héroes del Norte", se quedó sin empleo y quería festejar el cumpleaños de su primer hijo, pero no tenía dinero, por lo que optó por trabajar usando una botarga del personaje infantil 'Barney'.

Estaba pasándola muy gacho. Te lo juro, no tenía lana. Mi roomie me donó toda la comida… Si yo me la hubiera creído de que era el de 'Amarte duele', de que era el gran actor, no hubiera aceptado nada de eso, pero había algo más grande que era el cumpleaños de Claudio”, comentó entre lágrimas.