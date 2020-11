Entre lágrimas y tristeza comenzó este lunes el programa ‘Hoy’ sin Magda Rodríguez

México.- ‘Inundados’ en tristeza, vestidos de blanco y negro, y con un altar de 'Día de Muertos' dedicado a ella, los conductores del matutino de Televisa, ‘Hoy’ se despidieron de su productora, Magda Rodríguez, quien murió de forma repentina la mañana de este domingo 1 de noviembre a causa de Shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

El programa ‘Hoy’ no inició como todos los días, con ánimo, baile y risas. Esta vez fue entre caras tristes y lágrimas, pues este fin de semana perdieron a su productora Magda Rodríguez, también mamá de la conductora Andrea Escalona.

De pie frente al altar de ‘Día de Muertos’, uno a uno los conductores fueron colocando en él una vela blanca en honor a Magda, y a su vez se despidieron de ella y recordaron lo alegre y generosa persona que fue.

Para este programa en homenaje póstumo se unió Jorge ‘El Burro’ Van Ranki, quien se reintegraría hasta dentro de dos semanas, pero lo hizo antes para despedir a su jefa y amiga.

En su turno, Martha Figueroa habló del amor y la pasión de la mamá de Andrea Escalona por la televisión, de la gran dedicación que tenía a la hora de generar contenidos.

Una de las cosas que particularmente me quedo de Magda es esa pasión por la tele, todos los días me recordaba lo increíble que es la televisión, la amaba profundamente y hacia lo que fuera porque la tele siguiera viva y por hacer siempre el mejor programa todos los días, va por ti Magda y gracias por todo”, dijo Figueroa al tiempo que colocó la vela blanca en el altar.

El conductor invitado, Arturo Carmona le agradeció su cariño, amor y confianza.

En su intervención desde casa, a la conductora Galilea Montijo se le vio devastada, no pudo hablar mucho ante esta gran pérdida, pues aún lo ve como un mal sueño que están viviendo.

Qué día tan difícil para todos nosotros, para ustedes que tienen que dar la cara el día de hoy, efectivas, me hubiera gustado estar ahí con todos ustedes, parte del protocolo es que cuando estuviste cerca de alguien con Covid hay que esperarnos 4 o 5 días, a parte el protocolo del foro, de la empresa, como personas y con este dolor tan grande, este año tan difícil para todos, sigo sorprendida con la noticia, hoy me levanté y pensé que había soñado al igual que muchos de ustedes, no tengo palabras, no tengo palabras muchachos”, dijo Galilea entre llanto.