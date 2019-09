Entre más pataleas, más te hundes: Geraldine Bazán a Irina Baeva

México.- Sobre la conferencia “¡Arriba Eva!” que ofreció la actriz rusa Irina Baeva para justificar el que haya iniciado una relación amorosa con el también actor Gabriel Soto, cuando aún estaba casado, Geraldine Bazán reaccionó y dijo que su actuar son puras “patadas de ahogado” y que entre más patalea, más se hunde”.

Hace tres días, Irina Baeva habló de cómo inició su relación con el actor Gabriel Soto, quien en ese momento estaba casado con Geraldine Bazán, pero justificó diciendo que ya estaba separado y que él mismo le confesó que lo único que lo unía a su entonces esposa era un papel.

La rusa, quien fue duramente criticada por el medio artístico y público en general, señaló que fue duro para ella, pues aún la señalan con calificativos despectivos.

Yo me enamoré de un hombre separado, quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su pareja, su ex pareja, era un papel, nadie le decía nada y prácticamente no hubo consecuencias para él en el trabajo", dijo la protagonista de la telenovela "Vino el amor".