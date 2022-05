Epica cierra con 'broche de oro' su gira en México con sold out en León

León, Guanajuato.- Epica eligió a León como el último set de su gira por México, lugar donde desbordaron adrenalina y emociones en más de 2 mil seguidores en el Foro del Lago que confirmaron por qué la banda de los países bajos es la más importante del metal.

Desde Morelia, Querétaro, Guadalajara y otras entidades del Bajío, Epica, los admiradores no solo de la música, sino de la belleza de Simone Simons, llegaron desde temprano y de forma ordenada tomaron su lugar para ser parte de un ritual ejecutado por Mark Jansen, Coel Janssen, Isaac Delahaye, Ariën Van Weesenbeek, Rob Van Der Loo.

El headbanging de Simone fue obligado. Foto: Toño Castro.

Los fans vestidos en místicos color negro, largas y cuidadas cabelleras, esperaron el momento exacto y refrescaron sus gargantas con cervezas, otros esperaron encontrar whisky o hasta licor de ajenjo, todo para emular aquel ambiente londinense del metal sinfónico.

El primero en encender el escenario fue el grupo británico NeonFly, llegó con "Beyond the matrix" y "Consign to Oblivion", era el principio de un viaje que emulaba a ser uno de los más inolvidables para los amantes de este género.

León fue un escenario nuevo para ellos, así que la energía estaba a tope cuando a las 9:15 de la noche hicieron su aparición al ritmo de Alpha – Anteludium, tema perteneciente a dicho álbum, lanzado el año pasado, así como “Abyss of Time – Countdown to Singularity”.

Simone agradeció el amor de los mexicanos. Foto: Toño Castro.

Si bien previamente los ingleses de Neonfly “calentaron” al público como teloneros, todos estaban ansiosos por recibir a Simone Simons y compañía con los brazos abiertos. Ella percibió el cariño y saludó en español:

¡Hola, León, buenas noches!” para luego destacar que se trata del último concierto por nuestro país.

Cuando sonaron los acordes de su éxito “Sensorium”, los presentes gritaron eufóricos.

A ésta, le siguieron “Victims of contingency”, “Unchain utopia” y “The obsessive devotion”, otras bien conocidas que cantaron y grabaron con sus celulares.

Hubo un curioso momento de “lluvia de regalos”, ya que los fans arrojaron al escenario muñecos de peluche y otros objetos.

Los músicos mostraron su virtuosismo. Foto: Toño Castro.

Los integrantes de la banda neerlandesa los recogieron y agradecieron el detalle.

Simone cuestionó por uno en especial que cayó cerca del puente y un miembro del staff le pasó.

¿Es un pingüino?”, preguntó, y al verlo, bromea: “Oh, no. Es un Batman gordo, como yo después de tanto guacamole”.

Otra canción de Omega llegó: “Skeleton key”, que fue bien recibida por todos y “Kingdom of heaven part 3” fue el preámbulo para otro de los momentos clímax del concierto, que estuvo a cargo del éxito “Sancta terra”.

Y no solo fue la melodía lo que enloqueció a la audiencia, también el que los músicos se bajaran del escenario y atravesaran el espacio del puente para saludar directamente a quienes estaban en zona preferente.

Fue una noche memorable y un viaje sonoro. Foto: Toño Castro.

Primero Coen Janssen con su peculiar teclado, luego los demás lo secundaron, excepto Simone, quien ya había argumentado que si se iba al otro lado del puente, había interferencia en su micrófono, pero esperaba en otra ocasión poder estar más cerca.

Mark Jansen, compositor, guitarrista y encargado de los guturales, ya ha demostrado en varias ocasiones su cariño al público al acercarse a ellos lo más posible durante sus conciertos.

La fiesta de metal sinfónico se coronó con “Cry for the moon”, la más esperada por muchos, y luego con “Omega” se despidieron.

Pero unas cuantas palabras de Coen bastaron para que todos pidieran por más.

Así fue y deleitaron con “Code of life”, “Beyond the matrix” y “Consign to oblivion”, en la que Simone pidió que armaran el slam.

Con una bandera de México, se tomaron la foto del recuerdo y finalmente, devolvieron el afecto al invertir la “lluvia de regalos”, pues la banda arrojó souvenirs y expresó que espera volver a verse con su fanaticada guanajuatense.

Bien dice el dicho que el que mucho se despide, no se quiere ir y al ser la última fecha del tour “Omega”, los europeos complacieron a la gente, se veían las ganas de tocar y complacer a su público mexicano.

Las canciones llevaron a más de uno a encender un cigarrillo de marihuana, que entró de contrabando.

Los músicos complacieron a más de 2 mil seguidores. Foto: Toño Castro.

El momento de la noche pasó cuando el tali que sostenía el sintetizador de Coen Janssen se rompió, por lo que debió recoger su instrumento del piso y cambiar rápidamente el accesorio.

Eso no importó, pues muchos fans disfrutaron del momento acompañados de amigos, colegas musicales y melómanos empedernidos.

Simone demostró su poder en la voz. Foto: Toño Castro.

Antes de irse al camerino los integrantes de Epica arrojaron toallas, botellas de agua, baquetas y plumillas de guitarra al público, y se acercaron brevemente con la gente para chocar "los puños" y tomarse fotos, las últimas de esta gira en México.

¡Epica!, ¡Epica!, ¡Epica!”, fue el sonido de la mayoría, que disfrutó de un viaje por más de dos horas con la banda que demostró, una vez más, porqué es de lo mejor que existe en la música.