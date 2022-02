‘Era increíblemente hermoso’: Brian Cox revela su atracción por Brad Pitt

Estados Unidos.- En una entrevista con Vanity Fair para su canal de YouTube, Brian Cox habló sobre su carrera y sus papeles más loables, entre los que mencionó el de “Agamenón”, en la película “Troya” en el año 2004, con Brad Pitt como el protagonista.

El actor escosés se encuentra promocionando sus memorias, "Putting the Rabbit in the Hat" por lo que a finales del mes de enero platicó con la famosa revista acerca de sus éxitos y sobre varios de sus papeles más destacados. También habló sobre su experiencia de ver a Brad Pitt vestido como “Aquiles”.

En la charla Brian Cox explicó lo que para él representó encarnar el personaje de “Agamenón” en la histórica película de guerra dirigida por Wolfgang Peterson. La epopeya de espadas llevó a Cox a actuar junto a Brad Pitt, quien interpretó a “Aquiles”.

El actor escosés lanzó las revelaciones en el canal de Vanity Fair. Foto: Especial.

Nunca he buscado nada. Siempre he permitido que los roles aparezcan de la forma en que aparecen. Sabía que el papel estaba disponible y sabía que era perfecto para el papel. Me ofrecí para volar a Londres para conocer a Wolfgang Petersen. Fue un gran elenco”, dijo Cox.

De acuerdo a las palabras del actor, "Succession" el rol de “Agamenón” en "Troya" fue el único papel que literal ha “perseguido" en toda su carrera. Y obtener el papel significó poder trabajar con Brad Pitt y verlo de cerca, lo cual es una vista que dejó atónito a Cox.

Recuerdo que en un momento estaba entusiasmado con Brad. Nunca se había puesto un disfraz así... Brad entró al set y me quedé boquiabierto porque era increíblemente hermoso”.

Cox contó que uno de los momentos que más recuerda de cuando participó en dicha producción fue cuando vio entrar a Brad Pitt vestido de “troyano”.

Brian Cox se identifica como heterosexual, pero Brad le pareció ‘hermoso’. Foto: Especial.

El histrión resaltó que, si bien sintió una especie de atracción por Brad Pitt, porque en aquel momento le pareció un hombre guapo, él se identifica como heterosexual.

Sin embargo, no pudo ocultar la impresión que le dejó su compañero disfrazado y en escena.

Soy heterosexual, pero pensé: “¡Vaya, Dios mío! Este tipo es impresionante. ¿Qué posibilidades tiene uno en la pantalla contra este hermoso, hermoso hombre?”.

Para ver la parte en la que Brian Cox lanza la tremenda revelación sobre Brad Pitt y su experiencia en la cinta “Troya”, ve directo hasta el minuto 12.

ebecerril@am.com.mx

Las noticias de AM en

Síguenos