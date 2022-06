Erasmo Catarino también sufrió discriminación y quiere hacer esta colaboración con Yalitza Aparicio

Ciudad de México.- El ganador de la cuarta generación de La Academia, Erasmo Catarino, al igual que varios de sus compañeros y colegas del reality, regresó al programa especial por el 20 aniversario, y aseguró que no olvida sus raíces pero admite que su crecimiento en la industria no ha sido fácil, pues a pesar de tener talento, se ha enfrentado a la discriminación.

Durante una plática que tuvo con las cámaras del programa Venga la Alegría Fin de Semana, el también conocido como “Conde de Xalpatláhuac” confesó que después de tantos años de haber participado en el reality y de demostrar que tiene las tablas para sobresalir en la industria, sigue sufriendo discriminación por sus rasgos físicos y sus orígenes y reveló que algunos cantantes se han negado a colaborar con él.

Erasmo regresó para deleitar a los televidentes con su voz. Foto: Especial.

Muchos, no quiero decir nombres porque a final de cuentas yo entiendo que Erasmo hoy está y mañana no está, pero ellos también así lo veo. No pasa nada ya llegará el momento que se dé, vamos a seguir tocando puertas insistiendo y si nos da chance alguien sería maravilloso", compartió.

El exacadémico no quiso revelar nombres de quiénes fueron los famosos que rechazaron hacer una colaboración con él, pero explicó que al día de hoy sigue lidiando con actitudes de rechazo, por lo que ha tenido que aprender a no tratar de engancharse con este tipo de situaciones desagradables para no verse afectado.

Lamentablemente sabe que la discriminación siempre ha existido en el medio del espectáculo, y a pesar de que han sido muchos y constantes los esfuerzos para erradicarla aún sigue existiendo en todos los ámbitos, y más en el que se desenvuelve el intérprete de “La manzanita”.

Desde estar con algún ejecutivo, con algún político o con el del valet parking, en todo momento se vive eso o porque llegaste a un lugar y está un artista que se siente el pavo real más grande que existe, es una persona que tiene tanta basura emocional y quiere sacarla, si caes en su juego te puede pegar y entras en depresión".

El cantante aseguró que entiende a Yalitza porque a él también lo han tratado mal. Foto: Especial.

Pero oriundo de Guerrero, sorprendió a todos al mandarle un mensaje a la protagonista de la película “Roma”, Yalitza Aparicio, pues aseguró que le gustaría que participara en su próximo video musical.

Por este motivo, aprovechó las cámaras del matutino de Tv Azteca para pedirle que una su talento con el suyo, pues reveló que ya tiene la música y, junto a la oaxaqueña, le gustaría compartir y destacar sus raíces indígenas, algo que piensa que juntos harían un hitazo.

