¿Eres tú Eiza González? La actriz luce irreconocible con otro arreglito en el rostro

México.- La actriz mexicana Eiza González compartió una fotografía en la que su rostro luce distinto, al parecer se hizo un nuevo arreglito estético que la hizo blanco de comentarios y críticas, al grado que decidió borrar la imagen.

No es la primera ocasión que la ex actriz de Televisa es criticada por recurrir al colágeno para resaltar sus facciones.

En la imagen que la actriz de Hollywood compartió luce el pelo ondulado, usa blusa blanca y una bucket hat rosa en la cabeza, pero en lo que los usuarios se enfocaron fue en su rostro, pues luce unos labios mucho más gruesos.

A partir de ahí, las críticas sobre su nuevo arreglito no esperaron y a Eiza González no le quedó otra que desactivar los comentarios. Y es que opinaron que la actriz no necesita arreglos estéticos, pues puede terminar luciendo exagerada.

No es la primera ocasión que la actriz de cine y televisión es cuestionada por su imagen, pues muchos opinan que ya abusó del colágeno para resaltar sus facciones. Foto: Facebook.

Fueron tantas las críticas por este cambio que Eiza al final borró la imagen de sus redes sociales.

Esta mujer se está deformando la cara ya tan joven”, “Son demasiado adictas a todos esos cambios faciales. A veces lo sutil tirando a lo natural es lo mejor”, “La foto de la izquierda está wow, la foto de la derecha horrible”, “Que no se le vaya la mano porque estaba bonita con lo que ya se había hecho”, “Era bonita, no necesitaba tantas cirugías, cada vez se parece menos a Eiza”, le escribieron.

Pero en respuesta a los comentarios que al parecer no le agradaron, Eiza González, de 30 años, le respondió a sus seguidores con una divertida fotografía en la que se aprecia la silueta de un alien tomándose una foto con su celular.

Se siente lindo, podría borrarse más tarde”, escribió en referencia a la foto que subió el día anterior a Instagram y que borró para evitar más comentarios sobre sus gruesos labios.

La actriz, quien años antes lucía diferente, ahora no pudo con los comentarios de sus millones de seguidores por su nuevo arreglito estético y decidió eliminar la foto de su Instagram. Foto: Especial.