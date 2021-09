Vin Diesel es captado vacacionando y luciendo ‘cuerpo de papá’, es decir, con pancita

Italia.- El actor Vin Diesel reapareció en las playas de Portofino, Italia, pero sorprendió por su físico, muy distinto al que nos tiene acostumbrados, el cual incluye pancita.

Parece ser que el actor de Hollywood no solo decidió relajarse en descanso, sino en su alimentación, pues dejó crecer su abdomen.

En más de una ocasión, el protagonista de la saga de Rápidos y Furiosos ha asegurado que no le preocupan los comentarios de sus haters porque en el pasado ha recibido todo tipo de elogios.

Y para que su descanso sea placentero, se olvida de la dieta y de ir al gimnasio.

Vin Diesel ha declarado que cuando no se encuentra en filmación de alguna película, se relaja en su alimentación. Foto: Instagram.

He tenido el mejor cuerpo de la ciudad de Nueva York durante décadas”, ha dicho Vin Diesel.

Por lo que no tuvo reparo en mostrar su dad bod a bordo de su yate de lujo, donde también lo acompañó la actriz Zoe Saldaña y su esposo, Marco Perego.

Subir algunos kilos para después recuperar su “figura de acero” no es nuevo para Vin, quien desde 2015 habló del tema en entrevista para la revista Complex, en la que explicó que es “como si el dad bod se volviera viral. ¿De verdad? Quiero decir: a) No tengo que estar frente a la cámara por un par de meses y B) Realmente soy papá”.

Al actor de Hollywood no le preocupó ser captado en modo "cuerpo de papá". Foto: Especial.

¿Quién es Vin Diesel?

Mark Sinclair Vincent, más conocido por el nombre artístico de Vin Diesel, es un actor, productor y director de cine estadounidense. Es conocido por la interpretación de Dominic Toretto en la saga cinematográfica The Fast and the Furious y por el papel de Richard B.

El actor tiene acostumbrados a sus seguidores a verlo siempre con un físico impecable. Foto: Especial.

