María León se peleó a muerte con su abuelo porque la llamó ‘golfa’ por cantar pop

México.- María León contó en entrevista con Yordi Rosado por qué se peleó con su abuelo, al punto de que este murió sin que pudieran reconciliarse y es que no pudo perdonarle que le haya dicho ‘golfa’ por dedicarse a cantar género pop y no regional mexicano como él quería.

María León, exvocalista del grupo Playa Limbo, estuvo como invitada al programa de Yordi Rosado que transmite en su canal de YouTube, y en la cual hizo fuertes revelaciones.

La también bailarina habló como se convirtió en la mujer que es hoy, pues aseguró que son los fracasos los que la han hecho mejorar.

Las cosas que más me han ayudado a convertirme en la mujer que soy han sido los fracasos, porque he fracasado un millón de veces más de las que he salido victoriosa”, contó.

Agregó que cada vez le importa menos lo que la gente diga respecto a lo que hace, pues siempre se dedica a realizar las cosas que la hacen feliz, fue cuando contó la triste experiencia que vivió con su abuelo, por la cual se distanció de él.

Explicó que su abuelo, quien la acercó a la música, le había dicho ‘si un dia quieres ser músico tienes que cantar esto', por lo que se decepcionó cuando María León se fue por otro camino que no fue el género regional.

Cuando me ve cantando con Playa (Limbo), que uso shortcitos y que tengo esta cosa de empoderamiento y de ser una front girl que yo me sentía muy orgullosa y de pronto nos peleamos a muerte”, contó.

Yordi le preguntó qué le había dicho su abuelo: “Me dijo 'eres una golfa'”, respondió María León ante el asombro de Rosado. Fue entonces que María decidió alejarse de él.

‘Abuelo, yo te amo con locura, amo lo que estoy haciendo, me siento muy orgullosa y agradezco infinitamente que me hayas presentado la música, pero no me puedes decir eso’... y ya, y nos peleamos y se murió”.