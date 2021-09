Eric Clapton anuncia salida de su nuevo álbum: 'The Lady in the Balcony'

AM.- Eric Clapton regresa con un nuevo lanzamiento: "The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions”, disponible a partir del 12 de noviembre.

El disco de Clapton y sus compañeros de banda de toda la vida Nathan East (bajo y voz), Steve Gadd (batería) y Chris Stainton (teclados) contiene 17 temas, interpretado en versiones acústicas de los clásicos de Clapton y una variedad de otros temas que incluyen blues, country y rarezas en un formato nunca antes escuchado.

Clapton y su banda: FOTO: ALDOSÁNCHEZ

Supervisado por el legendario productor de Clapton, ganador de un Grammy, Russ Titelman (James Taylor, George Harrison, Brian Wilson, Randy Newman, Rickie Lee Jones) y grabado en vivo en Cowdray House en West Sussex, Inglaterra, este nuevo álbum encuentra a Clapton y compañía revisitando clásicos atemporales como "After Midnight", "Layla", "Bell Bottom Blues", "Tears in Heaven", " Nobody Knows You When You’re Down And Out" y "Key to the Highway".

Se acompañó de sus músicos de confianza. FOTO: ALDOSÁNCHEZ

Además de volver a visitar algunas de las selecciones más queridas del extenso repertorio de Eric, la banda también ofrece sus propias versiones de canciones que tuvieron un efecto profundo en la carrera de Clapton y en las de sus contemporáneos, incluidas las pistas de Fleetwood Mac de la era de “Black Magic Woman” y “Man of the World.”

El proyecto inició como resultado de la cancelación forzosa de los conciertos de Eric Clapton programados para mayo de 2021 en el Royal Albert Hall debido a la continua interrupción causada por la pandemia.

Con su baterista. FOTO: ALDO SÁNCHEZ

Buscando una alternativa viable y con la esperanza de mantener abiertas sus opciones, volvió a reunirse con su banda en la campiña inglesa y organizó un concierto en presencia solo de los propios participantes mientras dejaba que las cámaras rodaran (Melia, la esposa de Clapton, fue la única observadora externa, hecho que inspiró el título de esta sesión).

El conjunto, en su mayoría acústico, se concibió como un Eric Clapton Unplugged II, pero no del todo, ya que tres canciones se tocan con guitarras eléctricas.

Clapton durante los ensayos. FOTO: ALDO SÁNCHEZ

El resultado se convirtió en mucho más que una simple secuencia de grandes éxitos. Más bien, es una de las actuaciones más íntimas y auténticas de toda la carrera de Clapton, una oferta llena de una visión real de la composición de su catálogo indeleble.

Después de su tiempo con los Yardbirds en 1963, Clapton comenzó una carrera como músico profesional que ha visto numerosas bandas, una gran cantidad de álbumes, innumerables espectáculos con entradas agotadas en todo el mundo, una impresionante variedad de elogios, una aclamación constante de la crítica y un indiscutible legado como uno de los guitarristas más importantes de toda la historia.





