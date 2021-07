Le costaba sostenerse en pie: Eric del Castillo es hospitalizado por caída

México.- Eric del Castillo, primer actor, le causó tremendo susto a su familia cuando sufrió una caída que lo llevó al hospital de emergencia, donde se encontró con Silvia Pinal, quien también fue internada.

En el hospital, al que Eric del Castillo llegó tambaleándose, se encontró con la mamá de Alejandra Guzmán, a la que visitó en su cuarto y dijo cómo la vio.

El reportero Germán Wing, quien esperaba afuera del hospital de la Ciudad de México por el estado de salud de Silvia Pinal, contó que vio cuando llegó Eric del Castillo a quien le costaba mantenerse de pie.

Por suerte, el primer actor fue dado de alta el mismo miércoles, pero antes visitó a Silvia Pinal, quien acudió por un problema de su presión arterial desde hace varios días y fue internada.

El actor de 86 años de edad contó cómo vio a la Diva del Cine Mexicano, con la que platicó unos minutos.

Y sobre su caída en las escaleras de la casa de su hija Verónica, Eric del Castillo recordó que no vio un escalón y cayó, lo que le dejó una herida en la frente y otra en un brazo.

Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí. No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, contó el actor de telenovelas a la prensa que esperaba afuera.