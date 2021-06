El mítico Eric Clapton celebra a lo grande 51 años de carrera como solista

California.- Una de las figuras más influyentes de la música, Eric Clapton está de vuelta para celebrar más de 5 décadas del inicio de su carrera como solista.

Por eso, este verano llegará la “Anniversary Deluxe Edition” del primer álbum en solitario de Eric Clapton. El álbum homónimo, originalmente lanzado en agosto de 1970, se publicará en formatos 4CD y 1LP (negro estándar) y también se lanzará en plataformas de streaming.

El disco representa una de las reinvenciones más exitosas de la historia del rock. Después de emerger como uno de los héroes seminales de la guitarra de los años 60, la estrella inglesa restableció de manera decisiva sus prioridades musicales con este álbum homónimo.

También, marcó la transición de Clapton de un ícono instrumental extravagante, a un artista de grabación completo, minimizando la pirotecnia sónica en favor de un enfoque de conjunto que sentaría las bases para su exitosa carrera en solitario.

Para la ocasión, se rodeó de un nuevo elenco de músicos estadounidenses, aprovechando una base musical arraigada que proporcionó un marco inspirado para su talento.

Todo Deluxe

Esta Anniversary Deluxe Edition se presenta en tres mezclas separadas: The Eric Clapton Mix, The Delaney Bramlett Mix y The Tom Dowd Mix (The UK Version).

La mezcla de Eric Clapton se lanza en su totalidad por primera vez. Esta colección de aniversario también incluye algunos sencillos, versiones alternativas y tomas descartadas de sesiones que se incluyen en un cuarto CD.

Todos ellos estarán disponibles el 20 de agosto en plataformas de streaming.