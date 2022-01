Erick Rubín confiesa que quiere hacer una colaboración con Paulina Rubio

Ciudad de México.- Hace unos días Erik Rubín reveló que le gustaría hacer un dueto con su ex compañera de Timbiriche, Paulina Rubio, con quien compartió escenario en la década de los años 90.

Estas declaraciones no serían tan controversiales si ambos cantantes no hubieran mantenido una relación amorosa, de la que además surgió la conocida rivalidad entre Alejandra Guzmán y “La chica dorada” de la cual cada una lanzó su versión de los hechos con una canción.

La tremenda declaración la hizo en una entrevista con el programa De primera mano, en la que el intérprete de “Tuy y yo somos uno mismo” contó cuáles son sus próximos proyectos:

Todavía no se los puedo decir porque lo estamos concretando, pero como bien te decía, soy muy inquieto, pero tengo la fortuna de concretar casi todo lo que he soñado y sin duda de disfrutar mucho lo que hago".

El esposo de la conductora de Hoy, Andrea Legarreta, agregó que se siente muy dichoso en tanto en su carrera profesional como en su vida personal.

Cuando los presentadores le cuestionaron al cantante de “Cuando mueres por alguien” acerca de una posible colaboración con Paulina Rubio, él reveló:

Sí, yo a mi Pau la adoro, y sin duda jugar con ella es algo que me encantaría, ¡me encanta!, ¡la Pau me encanta!, ¡la quiero!, ¡estaría genial!".

Hace unas semanas, Pailina Rubio estuvo de visita en México para promocionar su nuevo sencillo, y en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, expresó:

No... yo nunca me peleé por Erik, yo siempre pensé que Erik estaba 'towards me' (hacía mí) entonces como que me valía... más bien él tenía que sacar las cuentas, ni siquiera sabía que estaba decidiendo".