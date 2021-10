Erick del Castillo recuerda que Silvia Pinal ‘Estaba buenísima’

Ciudad de México.- Después de ser dada de alta por un tema delicado de salud y de superar la polémica en que se vio envuelta su familia con varios escándalos, Silvia Pinal fue reconocida con una medalla con su nombre labrado por parte de la prensa especializada.

Emocionada y agradecida, la estrella de cine y televisión arribó a la cita del brazo de su hija Sylvia Pasquel y con lágrimas en los ojos se mostró agradecida por el cariño, respeto y reconocimiento que le otorgan los periodistas por sus más de 70 años de trayectoria.

No tengo manera de darles las gracias, que les agradezco que estén aquí conmigo, que sean tan queridos, tan dadivosos, son cosas que se los lleva uno. Todo esto me lo llevo yo por lo que me queda de vida", dijo la gran diva de México.